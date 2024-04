Ilmateadlane Ain Kallis lumisest jüripäevast: lähiminevikus on ka aastaid, kui lumikate on küündinud 50 sentimeetrini!

„Kas võib veel hullemat jüripäeva tulla?!“ ohkab pessimist. „Saab, saab ikka!“ lohutab optimistlik klimatoloog, mõeldes Eesti kliimaloole. On ju aprill kõige kevadisem kevadkuu (pealegi naljakuu!), kus võib siinmail kõike ette tulla, päikesest äikeseni, lumevaibast uputuseni.

Mullu oli täpselt aasta tagasi Tõraveres üle 21 kraadi sooja, täna hommikul polnudki nagu teist (kraadiklaas näitas nulli…). Aga vähemalt lumega on meid Tartus õnnistanud – maa on (seni, s.t hommikul) vaid valkjas. Lumekaart Keskkonnaagentuuri kodulehel aga on lausa talvise moega – puha sinine ja näitab põhjaosariikides paksu lund. Jube!