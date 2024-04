Teadlased: tulnukad võivad tegelikult olla hoopis lillat värvi, mitte rohelised

Tulnukad, kui nad üldse olemas on, võivad olla lillat värvi, mitte rohelised, nagu sageli armastatakse mõelda. Sellise järelduse tegid oma uues uuringus USA Cornelli ülikooli teadlased. Nad märgivad, et inimeste harjumus seostada elu rohelise värviga on seotud meie planeedi spetsiifiliste tingimustega. Maa saab palju päikesevalgust, millest taimed toituvad: fotosüntees toimub tänu rohelisele pigmendile klorofüllile, mis annab taimedele rohelise värvi. Samas mõnel teisel planeedil võivad elutingimused olla täiesti erinevad. Näiteks valguspuuduse tingimustes võib seal toimuda fotosüntees nähtamatu infrapunakiirguse abil. Sel juhul on taimedel ja bakteritel pigem lillad kui rohelised pigmendid.

Teadlased vajavad seda infot eelkõige selleks, et tõhusamalt otsida maavälist elu ja, et mitte teha viga sellepärast, et mõni maailm on meie omast täiesti erinev. Praeguseks on astronoomid leidnud enam kui 5500 eksoplaneeti, sealhulgas enam kui 30 potentsiaalset Maa-sarnast planeeti. Nüüd jätkub töö piisavalt võimsate teleskoopide loomiseks, mis suudaksid uurida nende planeetide keemilist koostist.

Märgitakse, et sarnaseid lillasid taimi ja baktereid võib leida paljudes kohtades Maal, kus päikesevalgust ei ole või on sellest tõsine puudus. „Lilla fotosüntees“ on vähem efektiivne kui roheline ja seetõttu domineerivad Maal rohelised taimed ning lillaks jäävad vaid kõige vähem sobivad meie planeedi osad.