Uusi tooteid: Sonylt korraga kolm uut BRAVIA-seeria televiisorit

Telerite peamisteks omadustest on võime optimeerida värve, kontrasti ja heledust, et kodune vaatamiskeskkond oleks heledam kui kinosaalis.

„Üks elemente, mis võimaldab seda saavutada, on BRAVIA 9 tippheledus koos täpse taustavalgustusega. Pilt muutub autentseks, kui ekraani õiged osad on asjakohaselt valgustatud, mis võimaldab vaatajal avastada isegi väikseimaid detaile, mille filmitegija on stseeni pannud, eriti voogedastusteenustega koostöös välja töötatud Studio Calibrated režiimides,“ teatas tootja.