KUULA | Olukorrast digiriigis: sündmusteenus on järgmine samm riigiteenuste tarbimisel

Saates keskendutakse Eestis kohanemise sündmusteenuse kogemusloole, mis aitab välisriigist Eestisse saabuval inimesel esimesed sammud ära teha. „Väliskodanikel on mitmeid tegevusi, mis Eestisse saabudes tuleb kohe ette võtta, kuid praegu muudavad erinevate asutustega suhtlemine ja bürokraatlik pool need tihtipeale keeruliseks,“ selgitab Källo.

Eestis kohanemise sündmusteenusesse on sel põhjusel kokku pandud seitse osateenust, mille hulka kuuluvad näiteks elukoha registreerimine, laste koolivalik, perearstivalik, keeleõpe ja info ning sammud kõigi kättesaadavate perehüvitiste taotlemiseks. „Kui praegu on sündmusteenus veel informatsiooni pakkumise järgus, siis järgmise aasta alguseks on eesmärk koos juriidilise poole sätestamisega lisada teenusesse juba ka andmete liikumine,“ avaldab Kallas RIA-st.