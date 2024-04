Uuring: mikroplastid jõuavad soolestikust teistesse organitesse

Hiljuti ajakirjas Environmental Health Perspectives avaldatud artiklis leidsid New Mexico ülikooli teadlased, et need pisikesed osakesed avaldavad märkimisväärset mõju meie seedetraktile, jõudes soolestikust neeru-, maksa- ja ajukudedesse.

„Viimase paarikümne aasta jooksul on mikroplasti leitud ookeanist, loomadest ja taimedest, kraaniveest ja pudeliveest,“ ütles uuringu juhtivautor Eliseo Castillo. „Neid näib olevat kõikjal.“

Teadlaste hinnangul tarbivad inimesed igal nädalal keskmiselt 5 grammi mikroplasti osakesi - see vastab pangakaardi kaalule. Mikroplastiks saab nimetada kõiki vees mittelahustuvaid plastitükke, mis on mõõtmetelt väiksemad kui 5 mm.

Kui teised teadlased aitavad tuvastada ja kvantifitseerida allaneelatud mikroplasti, siis Castillo keskendub oma töörühmaga sellele, mida mikroplastid teevad kehas, täpsemalt seedetraktis ja soolestiku immuunsüsteemis.

Hiired puutusid joogivees olevate mikroplastidega kokku nelja nädala jooksul. Kogus oli võrdne mikroplasti kogusega, mida inimesed arvatavasti igal nädalal alla neelavad.

Uurimisrühm leidis, et mikroplastid rändasid soolestikust välja maksa, neerude ja isegi aju kudedesse. Uuring näitas samuti, et mikroplastid muutsid ainevahetusradasid mõjutatud kudedes, mis võib omakorda muuta põletikulisi reaktsioone soolestikus.

Castillo on mures plastosakeste kogunemise pärast inimkehas. „Need hiired puutusid sellega kokku neli nädalat,“ ütleb ta. „Mõelge nüüd, kuidas see näeb välja inimeste puhul, kui me puutume sellega kokku sünnist kuni vanaduseni.“

Uurimistöö järgmine etapp, mida juhib doktorant Sumira Phatak, uurib, kuidas toitumine on seotud mikroplasti omastamisega.

Castillo loodab, et tema uurimus aitab paljastada võimalikku mõju, mida mikroplastid inimeste tervisele avaldavad, ja et see aitab kaasa muudatuste tegemisele selles, kuidas ühiskond plastide tootmist ja filtreerimist korraldab.