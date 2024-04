Inchcape Motorsi ärijuht Siim Tael ütles, et Mazda CX-80 on sobiv sõiduk neile, kes vajavad suuremat autot ja kelle vajadused neid selleks sunnivad. „Varem sedavõrd mahukat sõidukit Mazda mudelivalikus ei olnud, nüüd aga saame sellist autot pakkuda. Kolme istmereaga autod on levima hakanud ja me leiame kasvavast segmendist kindlasti uusi Mazda-sõpru.“