Esmakordne avastus: muistsed inimesed elasid Araabia kõrbes paiknevas laavatunnelis

Stewart ja tema meeskond on töötanud piirkonnas üle 15 aasta ja leidnud varem pinnalt arvukalt kivistruktuure, mis kinnitavad inimasustust. Kuid kõrbe kuum ja kuiv kliima on põhjustanud orgaanilise materjali lagunemise, mis teeb selle dateerimise keeruliseks.

„Pinnal on maastik kuum, kuiv ja tasane basaltikõrb,“ rääkis Stewart. „Aga kui oled allpool laavatunnelis, on seal palju jahedam. See on väga kaitstud ja see oleks olnud suurepärane pelgupaik.“