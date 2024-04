VIDEO | Singapuri teadlased saatsid kõrbesse terve armee kaugjuhitavaid küborg-prussakaid

Singapuri teadlased lasksid kõrbesse kaugjuhitavate küborg-prussakate armee, et testida neid tulevaste otsingu- ja päästemissioonide jaoks.

Uuringus, mida pole veel eelretsenseeritud, leiti, et umbes 20 Madagaskari prussakat, kes varustati pisikeste arvutipõhiste „seljakotikestega“, liikusid karjana üle liivalademe, vahendab Independent. Küborg-prussakad on elusad prussakad, mis on varustatud tehnoloogiaga, mille abil saab neid juhtida.