Teadlased avastasid geenid, mis võivad põhjustada posttraumaatilist stressihäiret

Teadlased uurisid enam kui miljoni inimese geneetilist teavet ja tuvastasid 43 geeni, mis võivad vallandada posttraumaatilise stressihäire (PTSD) väljakujunemist. Selle tõttu kogeb inimene obsessiivseid mõtteid, meeleolumuutusi ja muid sümptomeid. Seda esineb vaid 6% inimestest, kes kogevad traumaatilisi sündmusi ning eksperdid ei teadnud pikka aega, kuidas ja miks see häire välja kujuneb, kirjutab MedicalXpress.

Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi ja Harvardi ülikooli teadlased uurisid enam kui 1,2 miljoni inimese genoome ja leidsid genoomist 95 piirkonda või lookust, mis on seotud posttraumaatilise stressihäire tekke riskiga. 80 neist polnud varem teadlastele tuntud.

Ühtlasi selgus, et PTSD-l on depressiooniga palju ühist geenimaterjali, näiteks mitu lookust, mis on spetsiifilised ainult sellele häirele.