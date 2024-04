Inglismaalt leiti suurima meres elanud dinosauruse luud. Olend oli pikem kui kaks reisibussi

Raske on täpselt öelda, kui suur see iidne roomaja oli, kuid ilmselt oli selle pikkus sama palju kui kahel üksteise taha pargitud suurel reisibussil. Merehiiglane elas umbes 202 miljonit aastat tagasi mesosoikumi ajastul triiase ja juura perioodide piiril.

Teadlased said tohutusuure roomaja olemasolust esimest korda teada 2016. aastal. Fossiilikütt Paul de la Salle, kes on sellele tegevusele pühendanud viimased 25 aastat, leidis sauruse lõualuu ühel päeval koos oma naise Caroliga Somerseti randu „läbi kammides“. See leid osutus nende elu tähtsaimaks avastuseks. Ta näitas leidu paleontoloog Dean Lomaxile. Mehed arvasid kohe, et on teinud olulise avastuse, kuid selleks, et väljasurnud roomaja suurusest pilti saada, polnud siiski piisavalt andmeid. Aastal 2020 leidsid rannas jalutanud isa ja tütar sama isendi lõualuu teise poole. Kui de la Salle sellest kuulis, siis ta alustas uusi otsinguid, mille tulemusena leiti veel mitu lõualuu fragmenti, viimane neist 2022. aastal.