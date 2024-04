Eesti oma ettevõte, mis viib filmitööstuse ja ürituskorralduse järgmisele tasemele

Olulisteks eelisteks on Rolling Uniti puhul ka mugav paigaldus, väiksem tööjõuvajadus ja aja kokkuhoid. „Võimalus ühel inimesel viie minutiga kogu tööpind lahti teha ja kinni panna teeb kogu lahenduse väga mugavaks,“ selgitab Annus. Samuti toob ta näite, kus Inglismaal nende haagist inimese täiskeha 3D-skannimiseks kasutanud filmimeeskond suutis Rolling Uniti abil kõvasti aega kokku hoida. „Seal oleks muidu pidanud võttemeeskond kulutama pool päeva selleks, et luua pimendavate kardinate abil hämarat ruumi ja tassida sinna seejärel tehnika. Sisuliseks tööks oleks lõpuks aega jäänud ehk vaid paar tundi, kuid nüüd tekkis neil kõige selle arvelt päris filmitööks aega juurde,“ räägib ta.

Kui spetsiaalseid väljalibisevaid tööruume (slide-out-lahendusi) rakendatakse Euroopa filmitööstuses laialdaselt, siis Rolling Uniti väljavolditava tööpinna võimalus eristub oma ainulaadsuse poolest. „Slide-out-tööruumide puudus on see, et need võtavad ise transpordi ajal siseruumi ära. Meie väljavolditava lahenduse puhul säilib suur osa siseruumist ka liikumise ajal, mis võimaldab seal hoida erinevaid kostüüme, rippriidepuid, laudu ja muid rekvisiite,“ kirjeldab Annus. Samuti on võimalik eraldi ruumide moodustamiseks lisada haagisesse täiendavaid vaheseinu.

Ettevõtte müügijuht Holger Annus ütleb, et nii filmitööstuses kui ka ürituskorralduses kasutatakse maailmas sarnaseid lahendusi väga palju ning nõudlus selliste sõidukite järele on suur. „Nii Euroopa suurriikides kui ka USA-s on tegu juba mitmemiljardilise turuga ja hea meel on tõdeda, et ka meie oleme üha tugevamalt selles sektoris oma kanda kinnitamas,“ ütleb Annus.

Tavaliselt sisustavad kliendid Rolling Uniti haagised kas garderoobi-, meigi- või olmeruumideks, kuid nagu eelnev näide ilmestab, on kasutusvõimalusi mitmeid. „Me ise ei oskagi alati ette kujutada kõiki neid võimalusi, milleks meie lahendused filmitööstuses sobivad, kuid praeguseks on selge, et võimalikke funktsioone on väga palju,“ sõnab Annus. Eestis on nende üheks suuremaks kliendiks Location Unit, kes opereerib praegu juba nelja Rolling Uniti haagist. Location Uniti kaudu kasutati haagiseid ka näiteks tõsieluainetel põhineva filmi „Rootsi torpeedo“ võtetel.

Üritusturunduses keskendutakse pilkupüüdvale disainile

Kui filmitööstuses on peamine argument selliste sõidukite kasutamiseks mitmekülgne funktsionaalsus, siis ürituskorralduse puhul tuleb Annuse sõnul rõhuda atraktiivsusele ja omanäolisusele. „Julgen väita, et praktilise poole pealt olid meie haagised juba varasemalt omas vallas kvaliteedi osas esirinnas. Selleks, et laieneda aga ka üritusturunduse valdkonda, pidime tegema täiendusi disainis ja viimistluses,“ sõnab ta.

Ürituskorralduse jaoks arendati välja spetsiaalselt selleks mõeldud sõiduk. „Paigaldasime haagise mõlemale poole klaasuksed, külgedele suured aknad ning lisaks RGB LED-tuled, mis mõjuvad visuaalselt efektselt,“ kirjeldab Annus.

Korraldaja jaoks on üheks eeliseks see, et haagise saab Rolling Uniti abiga enda soovidele vastavalt brändida. Tulemusena saab ka väljaspool üritust korraldaja reklaam ja bränd mööda linna ringi liikuda.

Samuti on haagiste plussiks korralik ilmastikukindlus. „Kui mitmete teiste sarnaste pakkujate puhul peab meeskond oma äri oktoobris pausile panema, siis meie haagiseid saab kasutada ka näiteks –20-kraadise külmaga,“ toonitab Annus. Sõidukites kasutatakse õhksoojuspumpa, mis talvel pakub vajalikku soojust, suvel aga jahutusvõimekust. Seega saab haagistes mugavalt viibida ka suvel palava ilmaga.

Kellele Rolling Uniti haagised sobivad?