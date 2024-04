Harakast ja koerast said sõbrad, kuid nad lahutati - austraallastel õnnestus jälle kokku viia sotsiaalmeedia staarid

Reece ja Juliette päästsid Molly 2020. aastal, kui ta oli alles äsja koorunud. Sellest ajast peale elab harakas nende peres, kuhu kuulub ka kaks neljajalgset lemmiklooma: terjer Peggy ja tema kutsikas Ruby. Instagramis ilmuvad regulaarselt pildid antud kolmikust, kuid algusest peale tõstatati fotode all olevates kommentaarides küsimus, kas harakat võib pidada kodus lemmikloomana. Eriti tulihingelised linnuõiguste kaitsjad pöördusid kaebusega Queenslandi keskkonna-, teadus- ja innovatsiooniministeeriumi poole. Ametnikud nõustusid, et harakas „võeti loodusest ebaseaduslikult, ilma loata, litsentsita või volitusteta“ ja konfiskeerisid Molly 1. märtsil. Lindu uurinud loomaarst jõudis järeldusele, et see on inimestega juba liiga ära harjunud ja tõenäoliselt ei jääks looduses ellu. Nii sattus Molly varjupaika.