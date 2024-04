Võimas raketilend tõi „Rakett69“ esikoha ning 15 000 eurot

Finaalis tuli osalejatel võimalikult kõrgele lennutada enda valmistatud rakett. „Võit on mulle tohutult oluline - tõestasin sellega iseendale, et kui keskendun ühele asjale ning teen oma unistuse nimel iga päev tööd, siis ühel päeval saabki sellest reaalsus,“ rõõmustab Andri Türkson (18). „Olen sellest võidust nii kaua unistanud ja see on viimastel kuudel olnud ainus asi, millest ma mõtlen.“