„Rakett 69“ võitja Martin Veližanini soovitus noortele: minge tudengi- ja töövarjuks!

Investeeri targalt oma raha, aga kasuta seda ka veidi elu nautimiseks! Kindlasti peaks andma kõik intervjuud ja käima kõikjal, kuhu kutsutakse seoses „Rakett 69“ võitmisega, see on võimalus ennast näidata Eesti rahvale, ka nendele, kes ise saadet muidu ei vaata. Kes teab, kellele võid silma jääda. Lisaks ma soovitan kindlasti ka tegeleda järgmise hooajaga, kuna see on väga ilus tunne niimoodi „tõrvikut edasi anda“ uuele raketlaste põlvkonnale. Minu jaoks oli ka suur boonus kogu võttemeeskonna nägemine, alates režissöörist ja produtsendist kuni operaatorite ja helimeesteni. Tänu kõigile neile saab see saade tekkida!

Oleksin väga tahtnud lahendada poolfinaali skulptuuri ehitamise ülesannet, kuna tundsin, et enda hooajal ma liiga palju ehitamisega silma ei paistnud. Antud ülesanne on väga otseselt ehitamise ja juhendi järgimise ülesanne, mistõttu tunnen, et oleksin seda väga nautinud. See oli osalejate jaoks kindlasti väga pingeline ja mul oli põnev vaadata, kuna ise ma enam võistluses kaasa ei löö.

Tekib tunne, nagu oleksin juba „vana“ raketlane. „Rakett 69“ ainus miinus ongi see, et ta möödub nii ruttu. Mäletan, kuidas saatsin selle hooaja võistlejad teaduslabürinti ja juba on ka nende hooaeg lõpusirgel, mis siis veel minu hooajast rääkida - sellest on juba terve eluaeg möödas. Samas muutub mälestus sellest aina armsamaks.

Martin, kohe on möödunud üks aasta Sinu „Rakett 69“ võidust. Milliseid tundeid see Sinus praegu tekitab?

Kas tunned aasta peale võitu, et oled mingil moel muutunud?

Kindlasti olen ja mitte ainult selle poolest, et aastate arv siin ilmas läks ühe võrra suuremaks. Ma usun, et olen muutunud veel uudishimulikumaks ja minu soov reaalselt midagi korda saata on suurenenud. Tahan proovida ja saada uusi kogemusi. Olen liitunud meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilaskoguga ja olnud selle liige juba terve õppeaasta ning kandideerin ka uuesti. Ka minu himu teadustöö osas on suurenenud ja olen hakanud juba konkreetsete valdkondade peale mõtlema (hetkel huvitab väga immunoloogia). Loodan pidevalt areneda ja saada ka paremaks.

Kuidas su õpingud Tartu Ülikoolis edenevad?

Õpingud edenevad siiani väga hästi, eelmisel semestril olid enamik koondhinnetest A-d, aga üks oli ka B. Nüüd on veidi raskem semester, aga hetkel ei upu veel. Ootan juba põnevusega, et saaksin järgmisel aastal alustada kliinilise õppega.

Mida soovitaksid nendele noortele, kes veel ei tea, millist eriala valida?

Minge tudengivarjuks! Kõige parem viis mõista, kas sa tahad mingile erialale minna on näha, kuidas seal reaalselt õpingud toimivad. Veel parem on käia töövarjuks selle eriala spetsialistide juures, kuna õpingute eesmärk on enamasti minna ikkagi erialaselt tööle ja töö ei pruugi ühtida väga täpselt ülikoolis õpituga.

Usun, et ülikooli ei tohiks minna lihtsalt sellepärast, et minna ülikooli. Enamasti see lõpeb pettumusega ja väga paljud sellised tudengid katkestavad oma õpingud ka üsna peatselt. Tuleks varakult läbi mõelda oma soovid elu osas ja vaadata, kuhu need valikud viivad. Õpinguid katkestada pole kindlasti häbiasi, vahel inimene mõistab keset õpinguid, et see pole tema jaoks ja see on okei. Sellel on lihtsalt palju suurem tõenäosus, kui minnakse huupi valitud erialale ja nõnda on see tõenäolisemalt ka „raisatud“ aeg.

Sa oled nüüd paljudele noortele eeskujuks. Kes sulle eeskujudeks on?