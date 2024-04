Eesti Energia arendusjuht Ragle Raudsepp: väljakutsed on mulle alati meeldinud

Jah, mu keemiaõpetaja Eda Koort . Ma ei ütleks, et keemia koolis väga meeldima hakkas, aga kuna õpetaja isiksusena oli väga meeldiv ja humoorikas, siis keemiatundides mulle meeldis käia. Samuti on meelde jäänud klassijuhataja Einar Tuulberg , kes oli väga mõistev inimene - kui hinded olid korras, ei olnud probleem, kui mõnest tunnist puudusid.

Mulle meeldisid keemia, ajalugu ja sport. Raskusi oli matemaatika ja saksa keelega. Matemaatikas päästis mind geomeetria, mis tuli mul väga kergelt ja sain head tulemused, võrrandite lahendamine oli aga tõeline peavalu. Saksa keel valmistas raskusi, kuna mind ei motiveerinud see üldse, ma ei saanud aru, miks ma pean seda õppima. Arvasin, et mul ei lähe seda mitte kunagi vaja. Irooniline on see, et aastaid hiljem elasin 6 aastat just Saksamaal.

Käisin Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumis, kuid enam seda kooli selle nime all ei eksisteerigi, selle asemel on Läänemaa Ühisgümnaasium. Kuni algkooli lõpuni olin tubli ja eeskujulik, alates 7. klassist läks fookus aga mujale. Üheks põhjuseks oli kindlasti puberteet, aga mul oli väga palju kooliväliseid tegevusi, mis oma aja võtsid.

Mind hakkas huvitavama elektrokeemia, sest see tundus väga keeruline ning väljakutsed on mulle alati meeldinud. Elektrokeemias saab lisaks kontsentratsioonile, temperatuurile ja rõhule ka pinget ja voolu rakendada, mille abil saab teatud reaktsioonid tagurpidi tööle panna. Bakalaureusetöö teemaks sai tahkeoksiidse kütuseelemendi uurimine. Kütuseelement on seade, mis muundab keemilise energia elektrienergiaks ja soojuseks. Selle töö käigus tekkis huvi taastuvenergeetika vastu ning magistrisse läksin õppima Tallinna Tehnikaülikooli ning Tartu Ülikooli ühisõppekavale „Jätkusuutlikud materjalid ja protsessid jätkusuutlikus energeetikas“. Sellel erialal sain üldteadmised päikese-, tuule-, hüdro-, geotermaal- ja vesinikuenergeetikast. Peale magistrit läksin praktikale Saksamaale Halle-Wittenbergi ülikooli ning seal olles hakkasin otsima doktorantuurikohta Saksmaale.

Kohe esimestel nädalatel Tartu Ülikooli keemia erialal sai selgeks tõsiasi, et keemia haridusega on võimalik igale poole minna: meditsiini, (ravimistööstus), energeetikasse, toiduainetööstusesse, kriminoloogiasse, minna määrama kunstiesemete/ajalooliste asjade vanust ning päritolu ning palju muud. Kõikjal meie ümber on keemia, peaaegu igas tööstuses on keemia esindatud.

Esimestel nädalatel sain aru, et see on täpselt minu jaoks ja ma olen õiges kohas. Õppeained ja õppejõud olid kõik huvitavad, kursusekaaslastega tekkis kohe hea klapp ning see kõik motiveeris mind. Meid alustas keemia esimesel aastal üle 70 üliõpilase ning 3 aasta pärast lõpetas bakalaureuse natuke üle 20. Kõik ei kukkunud küll läbi, osad vahetasid eriala omal soovil ning osad lõpetasid aasta hiljem.

Tegelikult ma peale keskkooli lõppu veel ei teadnud, millega tahan tegeleda. Läksin õppima Tartu Ülikooli haridusteaduskonda loodusainete õpetajaks. Seal olid keemia, füüsika, geograafia, bioloogia ja haridusteemalised õppeained. Kõik keemiaga seotud ained suutsin läbi kukkuda - eks asi oli selles, et ma polnud veel oma väljavalitud erialas kindel ja seega motivatsiooni oli vähe. Tegin peale esimest ülikooliaastat uuesti keemia ja eesti keele kirjandi riigieksamid ning kandideerisin Tartu Ülikooli keemia erialale. Nagu mainitud olin keemia ained läbi kukkunud ja minna Tartu Ülikooli keemiat õppima tundus nii utoopiline, aga mõtlesin, et kui saan sellega hakkama, siis saan kõigega elus hakkama.

Oled teinud magistri- ja doktorikraadid. Mis teemal teadustööd olid ja miks Sa pidasid oluliseks neid kraade teha?

Magistritöö teemaks oli alternatiivse katalüsaatormaterjali väljatöötamine madal-temperatuursetele kütuseelementidele ja metall-õhk patareidele. Hetkel kasutavad need seadmed plaatinal põhinevat katalüsaatorit, mille varud on piiratud ja kaevandamine väga emissioonirohke. Sellised katalüsaatorid tuleks välja vahetada materjalidega, mis on jätkusuutlikumad, näiteks süsinikul baseeruvate materjalidega.

Doktoritöö teemaks oli rohevesiniku tootmine mitte traditsioonilisel päikeseenergia- ja elektrolüüsmeetodil, vaid fotoelektrokeemilisel vee lõhustumisel. Päikesevalgus aktiveerib pooljuht materjali (enamasti metallioksiidi), mille käigus tekivad positiivsed ja negatiivsed osakesed. Esimesed neist oksüdeerivad vee, tekib hapnik ja teised redutseerivad, tekib vesinik.

Paljudes Euroopa riikides on lisaks teadusasutustele ja ülikoolidele ka tööstuses ja erafirmades kõrgemal positsioonil töötamiseks eeldus, et sul on doktorikraad, see oli ka motivatsiooniks, milleks selle kraadi tegin. Näen, et ka Eestis liigub asi vaikselt selles suunas.

Kas peale ülikooli läksid kohe Eesti Energiasse tööle?

Peale doktoritöö kaitsmist võtsin aasta vabaks ja reisisin campervaniga. Ostsime koos abikaasaga transporteri, ehitasime ümber campervaniks, alustasime reisi Eestist ning sõitsime kuni Gruusiani välja. Sellel ajal tegin ka kaugtööd ühes Eestis asuvas idufirmas nimega PowerUP Energy Technologies. Peale reisi asusime elama Eestisse ja alustasin täiskohaga tööd samas firmas. Mu ametiks oli kütuseelementide arendusinsener, kokku olin seal ettevõttes 2,5 aastat enne kui Eesti Energiasse tulin.

Mis Sulle oma töö juures enim väljakutseid pakub?