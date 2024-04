Huawei FreeClip – stiilsed ja mugavad avatud kõrva tehnoloogiaga kõrvaklapid

Tänaseks on turul väga palju erinevaid juhtmevabasid kõrvaklappe ning selleks, et ka avatud kõrva tehnoloogiaga kõrvaklapid vastaksid nõudliku tarbija ootustele, pühendas Huawei lausa kolm aastat nende väljatöötamisele. „Eriline tähelepanu klappide väljatöötamisel oli pööratud nende mugavale disainile – C-Bridge klambrikujuline disain töötati välja analüüsides üle 10 000 inimese kõrvakuju, et tagada optimaalne disain, mis sobiks kõikidele kasutajatele,“ räägib tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina .

Huawei FreeClip kõrvaklapid on esimesed, kus ei ole määratud vasak ja parem pool. „Neil klappidel on nutikas kandmist tuvastav tehnoloogia, mis teeb automaatselt kindlaks vasaku ja parema kõrva ning vahetab vastavalt helikanaleid,“ räägib tehnoloogiaekspert.

Kantavad tehnoloogiavidinad ei peaks olema vaid tarbeesemed. „Huawei uus strateegia on suunatud sellele, et kõrvaklapid ja nutikellad ei oleks ainult praktilised vaid mõjuksid ka stiilse aksessuaarina. Me kanname neid määrava osa oma päevast, seega sobivuses järeleandmisi ei tasuks teha. FreeClip kõrvaklapid on saadaval kahes värvitoonis – elegantsed lilla ja must, mati viimistlusega laadimiskarbis,“ tutvustab Mishina.