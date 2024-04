Öised treeningud võivad eluiga pikendada: mida näitas uus uuring?

Märgitakse, et Austraalia teadlased uurisid kaheksa aasta jooksul peaaegu 30 000 inimese andmeid. Teadlaste sõnul ei pea need tegevused kestma isegi pikka aega, vaid tähtsam on lühikeste treeningute sagedus. Teisisõnu, pulsisageduse tõstmine mõneks minutiks päeva jooksul võib olla tõhusam kui üks pikem treening, millele järgneb kaheksa tundi istuvat eluviisi töökohas.

Teadlased võtsid arvesse mitmeid elustiili tegureid (sh suitsetamine, alkoholi tarbimine, liikumisharjumused, toitumine), aga ka muid omadusi, nagu haridustase, sugu ja vanus. Öised ja õhtused treeningud olid nende hinnangul kõige kasulikumad rasvunud inimestele. Märgitakse, et uus teave on vastuolus mitme varasema uuringuga, mis on näidanud, et võib-olla oleks parem treenida hommikul, eriti kui on soov kaalust alla võtta.