„Venelastel on võimalus liikuda rindel maksimaalselt edasi.“ Zelenskõi teatas, et Ukrainal lõppesid raketid. Kui hull on olukord?

Volodõmõr Zelenskõi ütles intervjuus Ameerika telekompaniile PBS, et Vene sõjaväel õnnestus 11. aprillil hävitada Kiievi lähedal asuv Tripillja soojuselektrijaam, kuna Ukraina armeel lõppesid õhutõrjeraketid. Ukraina presidendi sõnul näitab see, miks USA Kongress peaks Kiievi järgmise abipaketi võimalikult kiiresti heaks kiitma.

Saksa väljaande Bild ajakirjanik Julian Röpke selgitas Ukraina õhutõrjesüsteemide ebaefektiivset toimimist sellega, et Ukrainal on otsa saanud Ameerika Patrioti ja Saksa IRIS-T süsteemide jaoks mõeldud laskemoon: „Nagu ma paar nädalat tagasi ütlesin (ja peaaegu keegi ei uskunud mind), Ukrainas on Patrioti ja IRIS-T raketid otsa saanud.“