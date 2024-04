Teadlased lõid „kunstkulla“: see võib viia revolutsioonini elektroonika vallas

Teadlastel on õnnestunud luua golden, õhuke materjal, mis on valmistatud kullamolekulidest. Sellel on palju rakendusi, kinnitavad ajakirjas Nature Synthesis avaldatud uuringu autorid.

Golden on loodud sarnasel põhimõttel nagu grafeen, mis koosneb grafiidimolekulidest. Grafeen on vastupidav ning juhib soojust ja elektrit palju paremini kui vask ning on seetõttu kaasaegses tehnoloogilises maailmas väga nõutud. Golden koosneb ainult ühte kihti paigutatud kullamolekulidest. Nagu grafeeni puhul, annab see struktuur uusi omadusi, väidavad teadlased. Eelkõige võiks uus materjal olla kasulik veepuhastuses ja sidetehnoloogiates. Lisaks võib see asendada kulda kaasaegses elektroonikas, vähendades tooraine maksumust tootjate jaoks.