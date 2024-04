Uutel esituledel on nüüd adaptiivne kaugtulede moodul, mida täiendab tulede ulatuse laiendamiseks mõeldud osa. See on kasulik nähtavuse suurendamiseks hämaras ja udus. Päevatuled koosnevad viiest väikesest läätsest, mis on sama kujuga kui esivõre „komad“.