HK Unicorn Squadi juht Liis Koser: näitame tüdrukutele, et tehnoloogiavaldkond on hea valik

Me alustasime 2018. aasta sügisel 17-ne tüdrukuga. Tänaseks on programmist osa saanud juba ligi 3600 tüdrukut. Kuna meie 8-12-aastastele tüdrukutele loodud põhiprogramm on väga hästi vastu võetud ja selle raames liitub meiega igal aastal ~800 uut tüdrukut, siis oleme koostöös TalTechiga alustanud ka 16-19-aastastele tüdrukutele suunatud programmi väljatöötamist. Loodame, et sellega liitub 2026. aastaks veel lisaks 1000 tüdrukut. Kasvame jõudsalt!

Eriliseks teeb meie tegevuse see, et meil ei ole ühte suurt maja, kuhu kõik tüdrukud kokku tulevad ning seal uusi teadmisi ja kogemusi omandavad, vaid üle Eesti on palju väikeseid, nii umbes 12-liikmelisi õpigruppe, kes saavad meie käest õppevahendid ja tundide sisu ning nad teevad tunde igaüks oma kodukohas. Selline süsteem toimib suuresti entusiastlike vabatahtlike toel, sest igal sellisel grupil on kohapealne juhendaja või isegi mitu, kes osalejatega meie poolt saadetud põnevaid ja praktilisi tunde läbi viivad.

HK Unicorn Squad on tüdrukute tehnoloogiahuvi võimestav Eesti esimene ainult tüdrukutele mõeldud tehnoloogiakool. Meie tegevus seisneb selles, et pakume huviharidusena praktilist ja elulist tehnoloogiaõpet eesmärgiga suurendada tüdrukute huvi tehnoloogia vastu juba varases eas ning kasvatada seeläbi naiste osakaalu selles valdkonnas. Liikumise asutajad on insener ja ettevõtja Taavi Kotka ning tema abikaasa Kerstin .

Millised ülesanded tüdrukutele eriti meeldivad?

Tüdrukute lemmikud on ikkagi droonid. Meil on põhiprogrammis kasutusel pisikesed programmeeritavad õppedroonid, millega saab toas lennata, ning need on tüdrukutele läbi aastate alati meeldinud. Droonid ise on kole pirtsakad ja nendega on päris palju jändamist, aga ikkagi ütlevad tüdrukud, et droonid on kõige ägedamad.

Tegelikult meeldivad neile ka kõik teised robotid, mis meil kasutusel on. Inseneeriatunnid meeldivad, elektroonikatunnid meeldivad, disaini- ja muusikatunnid meeldivad jne. Ühesõnaga - meil ei olegi programmis tunde, mis tüdrukutele ei meeldi.

Miks see liikumine oluline on?

Siin on tegelikult hästi mitu tahku. Üheks põhjuseks on see, et IKT sektoris on vähe naisi. Samas on seal keskmisest kõrgemad palgad ja tööjõupuudus vaid süveneb. Praeguse statistika järgi on IKT valdkonna spetsialistidest naisi 22% ehk umbes viiendik. Ja kui me veel räägiksime naiste hõivatusest nn süva IKTs, näiteks kui palju on meil naissoost insenere, vanemarendajaid ja teisi valdkonna talente, siis neid sisuliselt ei olegi. Mingil põhjusel on naistele see sektor kättesaamatu. Loomulikult ei ole ühtegi objektiivset põhjust, miks naised ei võiks tehnoloogiavaldkonnas tegutseda ja edukad olla. Viiekümnendatel oli näiteks üle 90% programmeerijatest naised. Selles sektoris on praegu palju põnevaid ja väga hästi tasustatud töökohti, aga naised nendeni ei pääse, mis omakorda soodustab ebavõrdsust ja palgalõhet.

Naiste väiksema osakaalu põhjuseid on tegelikult aastakümneid uuritud ning ühe põhjusena tuuakse välja liiga hilist tehnoloogiaharidusega kokkupuutumist, mis omakorda mõjutab tüdrukute edasiõppimist ja soovi siduda oma karjääri antud valdkonnaga. Meie proovimegi anda oma väikese panuse, tutvustada seda valdkonda tüdrukutele juba varakult ning näidata, et see on tegelikult põnev ja kasulik ning seda ei ole vaja karta.

Kuidas Sinust selle juht sai?