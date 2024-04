„Seda on proovitud ainult n-ö kasvuhoonetingimustes.“ Kas Ukraina õhutõrjel võiks olla kasu brittide laserkahurist?

Briti kaitseminister Grant Shapps teatas nädalavahetusel, et Ukrainasse võidakse saata Vene droone hävitama uusi Briti laserrelvi, mis on võimsad ja täpsed, ilma et sihtmärkide hävitamisega kaasneks suur kulu. Shappsi sõnul võiksid need relvad konflikti kulgu kõvasti mõjutada.