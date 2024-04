Red Dot 2024 disainiauhinna võitja on Peugeot E-3008

Peugeot E-3008 eelmise variandi kroomitud komponendid on eemaldatud ja nende asemele on toodud „meteoorihall“ esi- ja tagumisel kaitseraual ning „orbitaalmust“ küljepeeglitel ja alumisel osal.

Esiosa uuendus hõlmab esitulede ja iluvõre täielikult uut kujundust, Peugeot embleemiga selle keskmes. „Pixel-Led tehnoloogiaga kompaktsed esituled on paigutatud õhukesse ja stiilsesse viimistlusse ning kohandavad automaatselt valgusvihku vastavalt teeoludele, tagades optimaalse nähtavuse,“ teatab tootja.

Traditsioonilist luukpäras on kaasajastatud nii öelda hõljuva spoileriga, mis rõhutab kere siluetti ja optimeerib aerodünaamikat. Tagaosa disaini paistab silma kolme küünisega valgussignatuur. ’

Uus Peugeot E-3008 on saadaval kuues värvitoonis kergelt peegelduv Obsession sinine, Ingaro sinine, Okenite valge, Perla Nera must, Artense hall ja Titanium hall.

Auto sees on 21-tolline HD-kvaliteedis kumer panoraamekraan, mis ühendab digitaalse näidikuploki ja suure keskse puuteekraani. Leed-meeleoluvalgustust saab kohandada kasutades kaheksat värvitooni ning seda toetab alumiiniumist viimistlus, mis ulatub üle armatuurlaua ja üle uste.

2024. aastal hinnati 60 riigist esitatud tooteid 51 võistluskategoorias. Žürii liikmed andsid välja Red Dot või Red Dot: Best of the Best-auhinna, mis põhinevad hea disaini neljal omadusel ning vastaval sotsiaal-kultuurilisel taustal, professionaalsel fookusel ja disainiteadmisel. Tooteid ei hinnatud üksteisega konkureerivalt, vaid nende individuaalsete saavutuste põhjal.