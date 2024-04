„Rakett 69“ finaalis lennutatakse raketid kõrgustesse

Ehitatav raketisüsteem peab koosnema kolmest funktsionaalsest osast: stardiplatvormist, raketist ja langevarjust ning kütusena tohib kasutada vaid vett ja õhku. Mõlemal võistlejal on võimalik teha kolm katset ning arvesse läheb parim tulemus. Raketi ehitamiseks on finalistidel aega kaks päeva ning Eesti Teadusagentuuri poolt välja pandud 15 000-eurose teadusstipendiumi pälvib võistleja, kelle rakett lendab kõrgemale.



Finalistid said võistluseks panna kokku tiimi seekordsetest raketlastest. Rudolfi meeskonnas löövad kaasa Mihkel Rannut, Aaron Unt ja Oskar Pukk ning Andri võidupüüdlusi toetavad Jaagup Jagomägi, Juljus Putrinš ja Ants Erik Nõmper.