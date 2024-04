Teadlastes tekitab hämmeldust ussike, kelle silmad on 20 korda suuremad kui tema pea

Teadlastes tekitab hämmingut meres elav ussike, kellel on hiiglaslikud silmad, mis on peast 20 korda raskemad ja mis annavad sellele olendile imetajate omale sarnase terava nägemise. Teadlased kahtlustavad ühtlasi, et Itaalia Ponza saare lähedalt avastatud Vanadise harjasussi silmad võimaldavad selle liigi esindajatel pimedates meresügavustes näha kui ka omavahel suhelda, kirjutab Independent.

Ussikese silmad on nii suured, et kui inimestel oleksid proportsionaalselt sama suured silmad, lisaksid need meie peale veel sada kilo kaalu juurde. Teadlaste sõnul annavad selle silmad ussikesele nägemise, mis on samaväärne hiirte või rottide omaga, võimaldades liigil näha väikseid objekte ja jälgida nende liikumist pimedates meresügavustes. Teadlased püüavad praegu mõista, kuidas ussi muidu primitiivne närvisüsteem saab täita nii keerulisi funktsioone.

Teadlased pole lõpuni kindlad suurte silmade täpsetes funktsioonides, seda enam, et need olendid on öise eluviisiga ja peidavad end päeval, kui silmadest võiks kõige suuremat kasu olla. Ühtlasi avastati, et ussi silmad on häälestatud tajuma ultraviolettvalgust, mida inimene ei näe. See tähendab, et ussikesed näevad pilkases pimeduses bioluminestseeruvaid signaale. Oletatakse, et ussid ise võivad suhelda üksteisega ultraviolettvalguse kaudu - muuhulgas selleks, et leida paarilist ning tegutseda koos toiduotsingutel.