Uuel Springil on Dacia uus disainikeel, mida nähti esmakordselt Dusteri uue põlvkonna mudelil. „Tugev ja enesekindel stiil“ – selliste sõnadega iseloomustab auto välimust tootja ise.

Katus on ainus eelmisest mudelist üle võetud kereosa. Ka auto sisemus on täielikult ümber kujundatud. Uus Spring on saadaval kuues värvitoonis, sealhulgas uued Safari Beige ja Brick Red.