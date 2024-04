VÄLJASPOOL SEADUST | Äpitaksodel on voli arvutada sõidu pikkust kasvõi aiateivaste abil

Eesti seadused on määranud õlitäpsed nõuded taksosõidu teepikkuse arvutamisel, aga seda vaid juhul, kui teenust osutavad nö vana kooli taksod vana hea taksomeetri abil. Äpitaksode puhul on riik otsustanud, et nood võivad raha kasseerida mis iganes viisil sõidu teepikkust arvestades – olgu või umbropsu pakkudes.