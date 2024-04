Jaapan ja NASA planeerivad koos kuumissiooni

Jaapan on pakkunud Ameerika Ühendriikidele kuusõidukit - vastutasuks reserveeritud koha eest sõidukis. NASA sõnul on kaks riiki kokkuleppele jõudnud.

Kuu pinnal on käinud kokku 12 astronauti, kes on kõik ameeriklastest mehed. Kui USA naaseb Kuule NASA Artemis-missiooniga, on see ka esimene kord, kui Kuule maandub naine ja mitte-valgenahaline inimene.