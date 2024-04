Teadlased selgitasid välja, mis juhtub siis, kui Päike lõplikult sureb

Meie kaunis Päike ei sära igavesti. Lõpuks saavad tuumasünteesi toidavad elemendid otsa ja Päike muutub valgeks kääbuseks. Ajakirjas Monthly Notices of the Royal Astronomical Society avaldatud uue uuringu kohaselt paisub meie Päike esmalt punaseks hiiglaseks - selle raadius võib ulatuda Marsini. Seejärel heidab Päike pealt oma välismaterjali ja tuum variseb kokku tähejäägiks, mida nimetatakse valgeks kääbuseks.

Tai Naresuani ülikooli füüsiku Amornrat Aungwerojwiti juhitud teadlaste meeskond analüüsis kolme valge kääbuse käitumist. Nende andmete põhjal suutsid teadlased oletada, mis juhtub meie planeedisüsteemiga pärast Päikese surma. Selleks ajaks on inimkond juba ammu välja surnud, kui ta ei ela just kusagil mujal kosmoses, kuid meie planeet ei pääse sellest protsessist puutumatuna. Analüüsi kohaselt toob Päikese surm Päikesesüsteemis kaasa katastroofi: Merkuur ja Veenus kaovad, nagu ka kõik muu Päikesesüsteemi siseringi planeedid. Päike rebib need osadeks ja neelab piltlikult väljendudes alla. Maa võib ellu jääda, aga võib ka mitte, olenevalt sellest, kuidas Maa orbiit muutub. Isegi kui Maal õnnestub pääseda, on see Maa praegusest rohelisest ja elamiskõlblikust planeedist totaalselt erinev. Kohe kindlasti kaovad atmosfäär ja ookeanid.