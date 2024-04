E-spordifestival PIXO Fest toob programmi veebimaailma ilude ja valude haridusliku külje

Telia Teadmistetanner on festivali oluline osa, kuna veebikeskkond hõlmab endas ka palju varjukülgi. On oluline, et nii lapsed kui ka nende vanemad on sellest teadlikud, selleks et saaks rahuliku südamega keskenduda mängurimaailma positiivsetele külgedele.

„Veebis on väga palju erinevaid ohte. Olles ise neist teadlik, õnnestub väga palju teha selleks, et veebis süüteo ohvriks langemist vältida. Veebis tegutsevad küber- ja seksuaalkurjategijad, kelmid ning teised halbade kavatsustega kasutajad, kelle eesmärk on ühel või teisel viisil haiget teha. Lisaks levib veebis palju viiruseid ja pahavara, millega võivad nakatuda nii kontod kui seadmed. Ka mängukeskkonnad ei jää mitte ühestki ohust puutumatuks. Mängukeskkonnas võib kuluda päris raha või võidakse langeda võõraga suheldes seksuaalse vägivalla ohvriks. Kuigi mängukeskkonnas on ka väga palju positiivseid asju, näiteks õpitakse lahendama erinevaid situatsioone ja probleeme, areneb loogiline, põhjus-tagajärg seostel põhinev mõtlemine, siis liigne erkaaniaeg võib ka põhjustada vaimse tervise probleeme ja kehaline areng jääb tahaplaanile,“ räägib festivalil lavale astuv veebipolitseinik Anna-Liisa Kreitsman.

Ühed olulisemad meeldetuletused turvaliseks internetikäitumiseks on:

Ära jaga kunagi endast paljastavaid pilte ja videoid

Ära kasuta kunagi liiga lihtsaid ja samu paroole

Ära ava võõraid faile ega kliki kahtlastele linkidele

Ära avalda kunagi võõrale oma isiklikke andmeid

Ära usalda internetis juhututtavat

Näpunäiteid lapsevanematele: