FOTOD | Selline on uus Opel Frontera

Kõige põnevam uudismudeli juures on vast lisavarustuses pakutav nutitelefonijaam. Pärast spetsiaalse rakenduse kaudu jaamaga ühenduse loomist saab kasutaja nutitelefonist sõiduki teabe- ja meelelahutussüsteem juhtpaneel, mis suhtleb ka rooli nuppudega.

Mis puutub välimusse, siis kirjeldab Rüsselsheimi autotootja seda sõnadega „julge ja karmikoeline“. Sellea auto esiosas on ka uus Opeli Blitzi embleem. Saame veel teada, et autol on LED-esituled.