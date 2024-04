Bolt sagenenud avariidest: meie autod läbivad ka rohkem kilomeetreid

Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) statistika kohaselt põhjustati põhjustati mullu äpitaksodega kaks korda rohkem liikluskindlustuse juhtumeid kui tavataksodega ning seitse korda sagedamini kui muude sõiduautodega. Bolti hinnangul on asi lihtsalt selles, et LKFG ei võta arvesse asjaolu, et äpitaksodega läbitakse kõige rohkem kilomeetreid.