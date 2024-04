KUULA | „Istmesoojenduse“ 196. osa: kas Ukraina tegevus mõjutab tõesti USA kütusehindasid?

Alustame hoopis kevadiste teemadega. Loodetavasti on talviste üllatuste aeg möödas ja suverehvid võib lõplikult alla kruttida, kuid ootamatute ilmaolude korral ei ole talverehvid veel keelatud. Ja pöörame tähelepanu ka sõpradele teel - vastavaid liiklusmärke veel väljas pole, konnad aga küll!

1. maist muutub Pärnus parkimiskorraldus. Mida see täpsemalt tähendab - mis piirkonnad, mis parkimistasud, millal? Lisaks on muutumas ka liikluskindlustuse seadus. Vaatame suuremad muudatused üle.

Nädala numbrid pärinevad Renault' grupi ja Euroopa autotootjate liidu juhilt Luca de Meolt - kui oluline on Euroopa majandusele kohalik autotööstus?

Räägime ka muutustest seoses automaksuga - Euroopa Komisjon leidis, et plaanitaval kujul meie automaks üldse ei lähe. Seega kas läheb kaklemiseks või mitte, saame jällekord öelda - ega ta samaks ei jää...

Nädala põhiteemana vaatame sügavamalt otsa naftahinnale. Kuigi OPEC tahaks väga hinna uuesti kolmekohaliseks ajada, näitavad kõik märgid, et seda (niipea) ei juhtu. Miks see nii on? Mida aga arvata uudisest, nagu oleks USA president Joe Biden laitnud ukrainlaste rünnakuid Vene naftatöötlemistehaste pihta?