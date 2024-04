„Linna ära võtmiseks on vaja kuni 200 000 meest.“ Ekspert selgitab, kas tasub uskuda Kremli ähvardusi, et Harkiv vallutatakse

Vene propaganda pöörab viimasel ajal väga palju tähelepanu Harkivile. Näiteks hiljuti tegi riigiduuma liige Andrei Lugovoi ettepaneku muuta Ukraina suuruselt teine linn elamiskõlbmatuks: „Harkiv tuleb nii maatasa teha, et see muutuks elamiskõlbmatuks. Et sinna jäänud 800 000 inimest istuksid autodesse või läheksid jalgsi kärude ja pampudega läände. Sama tuleb teha ka teiste linnadega, sealhulgas Kiieviga.“ Märtsi lõpust on Vene armee rakettide, droonide ja lennukipommidega plaanipäraselt Harkivi energiataristut hävitanud, see ongi peaaegu õnnestunud.