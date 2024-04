Euroopa Kosmoseagentuur plaanib Marsi pinda puurida kahemeetrise augu

Missiooni käigus plaanitakse kasutada ka juba Marsi orbiidil tiirlevat ExoMars Trace Gas Orbiteri (TGO). Selle kasutusiga on küll lõppenud, kuid see edastab jätkuvalt väärtuslikke teadmisi Marsi atmosfääri ja pinna koostise kohta orbiidilt. See on ka oluline vahend Marsi uurimisel, pakkudes sidet Marsi pinnal asuvate kulgurite (nt NASA Perseverance kulgur) ja Maa vahel.