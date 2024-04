E-spordifestival PIXO Fest välimääraja - kas tunned end ära?

PIXO Fest on kogupereüritus, kust leiab igas vanuses külastaja endale midagi sobivat. Huvilisi on oodata kuni 4000, mille hulgas LAN võrgupeole pääseb vaid 100 kiiremat. Turniiriprogrammis vallutavad pealava League of Legends ja Counter-Strike 2 finaalid ning Telia Teadmistetandri programmist leiavad nii lapsevanemad kui ka mängurid haridusliku poole, et tutvuda mängimise psühholoogilise mõju ja küberturvalisusega. Lisaks saab õppida kohalike striimerite käest, kuidas striimimisega algust teha ning selles valdkonnas karjääri teha.

ALGAJA - NEWB(IE): Iga mäng on sellele mängurile uus seiklus, ning tihti on ta unustanud ka kõik teadmised oma eelmisest tuhandest mängukorrast, seega leiab end sageli täielikult eksinuna ja segaduses. Mõni üksik on isegi õppimisvõimeline, kuid üsna kindlalt suudab end selle käigus juhuslikult õhku lasta.

NUPUVAJUTAJA - BUTTON-MASHER: See mängur taob kõiki nuppe samaaegselt, ise ootab imelist tulemust ning on hämmingus, et seda ei tule. Lihtne vastane kaklusmängudes ja MOBA-des, väljaarvataud, kui mängib seda ühte tegelast, kes õnne läbi töötab nii ka.

VIHASTAJA - RAGE MONSTER: Tema emotsioonid on sama malbed kui raputatud Coca-Colasse pistetud Mentos. Õrna hingega hiirtel ja klaviatuuridel pole tõenäoliselt selle kolli eest pääsu, aga kallim vara tasub Kensingtoni lukuga kohapeale fikseerida.

RETROMÄNGUR - RETRO-GAMER: Tal on eriline side klassikaliste mängudega ning naudib vanu videomänge ja konsoole peamiselt tänu eredatele nooruspõlve mälestustele. Samas, mõni ei suuda lihtsalt tunnistada, et tänapäeval ka häid videomänge tehakse ning Heroes 3 on ainus mäng, mis üldse kunagi mängimist väärib, eksole?

KOGUJA - HOARDER: Võidab see, kellel on surres rohkem asju ning netis on kõige kõvem vend see kellel on kõige rohkem mänge! Selle mänguri kogumikus on sadu, kui mitte tuhandeid mänge, mida ta on omale kokku krabanud, aga tõenäoliselt mängib ainult paari üksikut.