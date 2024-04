ARVAMUS | Kea Kohv: kuidas muudab uus tehisintellekti määrus mängureegleid?

On öeldud, et AI muudab kõike. Samas õiguse vaatest võib tunduda, et AI tahab muuta liigagi paljut ning vajab juriidilist kammitsemist. Nimelt kiitis märtsis Euroopa Parlament heaks tehisintellekti määruse. See otsekohalduv õigusakt defineerib tehisintellekti (AI), liigitab AI süsteemid riski alusel, keelab rängalt põhiõigusi riivavad AI süsteemid ning seab mitmeid kohustusi ja reegleid kõrge riskiga ning limiteeritud riskiga AI süsteemide loojatele ja edasimüüjatele.