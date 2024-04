Raketlane Aaron Unt: hariduse olulisus seisneb selle kasutamise võimekuses

Aaron on veendunud, et õppida võib kogu elu, aga kui ta enda teadmisi ei jaga või nendega midagi ei tee, siis pole haridusest kasu. „Hariduse olulisus seisneb selle kasutamise võimekuses - mõni suudab vähese haridusega miljoneid aidata, kuid osadel jääb doktorikraadist väheks, et leib lauale tuua.“

„Rakett69“ saadet on noormees fännanud juba väikesest peale. „Teadsin alati, et tahan ise ka kunagi raketlane olla. Muidugi on veel auhinnaraha suureks motivaatoriks olnud,“ lisab Aaron. Seekord lahkub ta aga saatest muul moel rikkana - uute ja ägedate sõpradega. „Teiste raketlastega sõpradeks saamine on väga lahe olnud. Käime vabal ajal ronimas ja teeme muid ägedaid asju.“ Just sõbrad ja hobid ongi need, mis Aaroni igapäevaselt õnnelikuks teevad. „Kui on lahedad sõbrad ja huvitavad hobid, siis ei pea eraldi midagi tegema, et olla õnnelik,“ usub ta.