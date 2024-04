VIDEO | Mitte midagi ei toimunud: Vene kosmosehiiglase esimene start jäeti viimasel hetkel katki

Angara-A5 start on esimene arenduskatsete seeriast, mille järel plaanitakse rakett saata kosmosesse kosmoselaevaga. Angara-A5 kuulub venelaste uute kanderakettide perekonda, mille kandevõime ulatub 3,5 tonnist (Angara-1.2) kuni 38 tonnini (Angara-A5V). Angara-A5 on kandevõimelt teine, see suudab viia Vostotšnõilt Maa orbiidile 24,5 tonni kasulikku lasti. Roskosmose veebisaidi kirjelduses selgitatakse, et see on maksimaalne kandevõime ainult siis, kui see saadetakse madalale Maa orbiidile umbes 200 km kõrgusele. Kui on vaja rakette kõrgematele orbiitidele viia, siis väheneb kandevõime.