Saksa kriminalistid: Buchenwaldist pärinev lambivari on tõepoolest valmistatud inimnahast

Saksamaa kriminalistid kinnitasid, et Buchenwaldi lambivari on tõepoolest valmistatud inimese nahast.

Bildi andmetel leidis Saksa kommunistist poliitvang Karl Straub 1945. aasta aprillis ühest SS-ohvitseride kasarmust väikese inimnahast valmistatud lambivarju. Aastatel 1954–1990 eksponeeriti seda Buchenwaldi koonduslaagri muuseumis. Pärast Saksamaa taasühendamist eemaldati lambivari ekspositsioonist eetilistel põhjustel. Eksperdid omakorda kahtlesid aga, kas see on tõesti inimese nahast tehtud. Oletati, et see võib tehtud olla plastikust.

Buchenwaldi muuseumis korraldatud pressikonverentsil ütles kohtubioloog Mark Beneke, et kohtuekspertiisi ja mikroskoopiliste ekspertiiside tulemused kinnitasid, et materjal, millest lambivari on valmistatud, saab pärineda vaid inimeselt.

„Me ei eksponeeri muuseumis teadlikult inimsäilmeid, kuigi need on meie kollektsioonis. Austusest inimkonna vastu tuleks need maha matta. Aga kuna need on tõendid natside kuritegude kohta koonduslaagrites, siis säilitame neid,“ selgitas muuseum, mis saab lambivarjust edasi.