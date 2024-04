Automüügiettevõtete katusorganisatsiooni AMTELi andmetest selgub, et hübriidautode müügi osakaal moodustab märtsi lõpu seisuga 45% ja see tähendab möödunud aasta sama perioodiga võrreldes kasvu 3%.

Teisel kohal on sel aastal olnud bensiinimootoriga autod, mille osakaal on 30,0% ja mille aastane langus on olnud lausa 10,7%.