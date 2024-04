OTSEPILT JA GALERII | Täielik päikesevarjutus Põhja-Ameerika kohal

Varjutus ilmub kõigepealt Vaikse ookeani lõunaosa kohal ja alustab seejärel oma teekonda üle Põhja-Ameerika. Mehhiko Vaikse ookeani rannik on raja esimene punkt, kus on oodatavalt kell 11:07 kohaliku aja järgi (21.07 Eesti aja järgi), ning päikesevarjutuse lõpp on umbes kell 17:16 kohaliku aja järgi (22.46) Newfoundlandis Atlandi ookeani rannikul.