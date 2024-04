Teadlased on leidnud haruldased geenikombinatsioonid, mis suurendavad rasvumise riski kuus korda

Teadlased on avastanud haruldased geenikombinatsioonid, mis võivad suurendada rasvumise riski kuus korda. Uuring tuvastas variandid, millel on rasvumisriskile kõige suurem mõju. Sellest kirjutab Independent.

Eksperdid väidavad, et haruldaste variantide avastamine geenides BSN ja APBA1 on üks esimesi tuvastatud rasvumisega seotud geene, mis ei kujuta endast riski enne täiskasvanuikka jõudmist. Teadlased leidsid ka, et BSN-i geeni variandid, mida nimetatakse ka fagotiks, võivad suurendada rasvumise tõenäosust kuni kuus korda. Seda seostatakse ka mittealkohoolse rasvmaksa haiguse ja 2. tüüpi diabeedi suurenenud riskiga.

On leitud, et fagoti geenivariandid mõjutavad ühte 6500 täiskasvanust. Kui see peab paika, siis Eestis oleks selliseid inimesi paarsada ja Suurbritannias 10 000.

Väljaanne paneb oma lugejatele südamele, et ülekaalulisus on oluline riskitegur tõsiste haiguste, sealhulgas südamehaiguste ja 2. tüüpi diabeedi tekkeks. Geneetilised põhjused, miks mõnedel inimestel on suurem tõenäosus kaalus juurde võtta, pole veel lõpuni teada. Võrreldes varasemates uuringutes leitud rasvumisgeenidega, ei ole BSN ja APBA1 geenide variandid seotud laste rasvumisega. Seetõttu arvavad teadlased, et nad võisid avastada rasvumise uue bioloogilise mehhanismi.