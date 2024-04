Tabasalu ja Kakumäed ühendava kergliiklustee uus eskiis sai valmis: kustutati pingid, valgustus ja prügikastid ning kärbiti laiust

Haabersti linnaosavalitsuse tellimusel valmis Tabasalu ja Kakumäed ühendava kergliiklustee eskiisi uus versioon, mis on eelkäijaga võrreldes tervelt meeter kitsam, sellest on kadunud valgustus, prügikastid ja puhkepingid - tegelikult on ka „kergliiklustee“ nimetus asendunud lihtsalt terminitega „ühendustee“ või laudtee.