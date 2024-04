„Juuni kujuneb kriitiliseks.“ Vene armee valmistub pealetungiks strateegilise linna all, mis aitab lahti muukida Ukraina kaitse

Pärast seda, kui Vene armee Avdijivka hõivas, on Tšassiv Jarist kujunenud üks Ukraina sõja kuumemaid paiku. Venelased jõudsid 5. aprillil linna piirini ja juba enne seda oli see linn pidevalt tule all. Vene sõjaväelased proovivad Tšassiv Jarini jõuda ka põhjast, üritades hõivata Bogdanivka küla, ja lõunast, kus venelased proovivad vallutada Ivanivske küla.

Venelaste pealetungi eesmärk on hõivata kogu Donetski oblast, selleks on neil tarvis Tšassiv Jari, mis kujutab endast praegu n-ö võtit Ukraina armee kaitsest läbi murdmiseks. Tšassiv Jarist saaks Vene armee edasi minna Kostjantõnivka linna peale, pärast selle hõivamist avaneks venelaste ees juba otsetee viimaste Ukraina käes olevate oluliste Donbassi linnade, Slovjanski ja Kramatorski peale. Venelastel on praegu olemas tugev eelis – neil on juhitavad lennukipommid ehk KAB-id – ja seda eelist kasutavad nad praegu ka Tšassiv Jari ümbruses.