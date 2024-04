Elon Muski Tesla esitleb pika ootamise järel augustis oma isesõitvat taksot

See teade tuli samal päeval, kui Reuters teatas, et ettevõte on tühistanud oma plaanid ehitada taskukohasema hinnaga elektriauto, mis peaks olema umbes 25 000 dollarit. Musk ütles töötajatele väidetavalt, et massiturule mõeldud elektriauto ehitamise asemel soovib ta täielikult keskenduda autonoomsele sõidukile, mis muudaks teised sõidukid iganenuks.

Musk teatas robottakso avalikustamisest oma sotsiaalmeediaplatvormil X lühikeses postituses.

Musk on pikka aega vihjanud Tesla isesõitva takso võimalusega, näidates isegi täielikult kaetud sõidukit 2023. aasta üritusel, kus esitleti ettevõtte kolmandat üldplaani. Aastaid varem spekuleeris ta, et Tesla omanikud saaksid oma autonoomsete autodega tulu teenida, saates neid välja sõitjaid peale võtma ja maha jätma.

See oleks nn „Tesla Network“. „Samuti saate lisada oma auto Tesla jagatud autoparki lihtsalt Tesla telefonirakenduses nuppu vajutades,“ kirjutas Musk oma plaanis, „ja lasta sellel teenida teile tulu, kui olete tööl või puhkusel, mis kompenseerib teid märkimisväärselt ja võib mõnikord ületada igakuise laenu või liisingu maksumuse.“

Need plaanid muutusid mitu aastat hiljem veelgi suuremaks. „Järgmise aasta keskpaigaks on meil teedel üle miljoni Tesla auto, mis on täieliku isejuhtiva riistvaraga,“ ütles Musk 2019. aastal. „Tesla Full Self-Driving (FSD) funktsioon oleks nii usaldusväärne, et juht võiks magama jääda“, lisas ta.

Muski korduvad väited, et autonoomsed sõidukid on vaid umbes aasta kaugusel, on nüüdseks osa Tesla pärimusest. Tema toetajad viitavad autopiloodi ja seejärel FSD edule kui tõendile, et kuigi tema lubadused ei pruugi täpselt vastata tegelikkusele, on ta siiski esirinnas ühiskondlikus üleminekus inimeste juhitud sõidukitelt tehisintellekti juhitavatele sõidukitele.