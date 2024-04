Apple’i järgmine suur projekt võib olla kodurobot

Apple’ile laskub aina suurem surve leida uusi tuluallikaid. Veebruaris loobus ettevõte elektrisõiduki projektist ning segareaalsuse prillide väljatöötamine võtab eeldatavasti aastaid, enne kui see suurt tulu tooma hakkab.

Robootika abil võiks Apple laieneda kodumasinate turule ja kasutada ära tehisintellekti arenguid. Kuid veel ei ole selge, millist lähenemist see võiks kasutada. Kuigi robootilise nutikuvari arendamine on palju kaugemal kui mobiilroboti puhul, on seda Bloombergiga rääkinud töötajate sõnul aastate jooksul mitu korda ettevõtte tootekavasse lisatud ja sealt eemaldatud.