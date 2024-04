VIDEO | Greta Thunbergi peeti Haagis toimunud meeleavaldusel kaks korda kinni

Enne kinnipidamist ütles Thunberg ajakirjanikele, et ta protestib, sest maailm seisab silmitsi eksistentsiaalse kriisiga.

„Me oleme planeedi hädaolukorras ja me ei kavatse kõrvalt vaadata, kuidas inimesed kaotavad oma elu ja elatise ning on sunnitud saama kliimapõgenikeks, kui me saame midagi ette võtta,“ ütles ta.