Liikumispuudega inimesed saavad Erasmuse programmis osalemiseks taotleda lisatoetuseid

Muuhulgas on Mõttus Eesti liikumispuudega inimeste liidu juhatuse liige, sest ta soov on mitmetel ühiskondlikel tasanditel liikumispuudega inimeste huvikaitsega. Liit tegeleb kaasamise ning seadusaukudega, ent korraldatakse ka suvepäevasid ning muid üritusi, mis aitavad liikumispuudega inimestel ühiskondlikus elus kaasa lüüa. „Hoiame ühiskonnas ennast huvigrupina pildil, et saadaks aru, et meil on küll vajadused, mõnikord ka takistused, ent me oleme ka võimalusi täis inimesed, kes suudavad ka ühiskonda panustada ja tagasi anda,“ ütles Mõttus.