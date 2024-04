VIDEO | „See on tõsiselt alahinnatud relv.“ Mida annavad rindel Vene armeele Hiinast ostetud kurikuulsad „Šoigu golfiautod“?

Ometi pole venelased kaotuste pärast oma uuest ja uljast taktikast loobunud. See, et Venemaa kaitseministeerium ostis Venemaa sõjaväe jaoks Hiina Desertcross 1000-3 bagisid, sai teatavaks juba 2023. aasta lõpul. Venelased said Hiinast 537 baasmudelit ja veel 1590 lisavarustusega Desertcrossi. Algul oletasid sõjaasjatundjad, et venelastel on kavas Shandong Odes Industry toodetud bagisid kasutada luureks, patrullimiseks ja keerulisel maastikul haavatute evakueerimiseks. Kuid ekspertide üllatuseks tormavad Vene väed Ukrainas nendega otse lahingusse.